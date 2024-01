Radna PiS i była urzędniczka z Sanoka oskarżona o kierowanie grupą przestępczą. Najbliższa rodzina to jej wspólnicy

Niebezpieczny przestępca zatrzymany. Miał sporo na sumieniu

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali niebezpiecznego przestępcę. Był poszukiwany przez INTERPOL, a także wydano za nim aż pięć listów gończych, Europejski Nakaz Aresztowania i nakaz doprowadzenia. Szukały go sądy i prokuratury z województw świętokrzyskiego i śląskiego.

42-letni przestępca miał na swoim sumieniu przewinienia narkotykowe, skarbowe, a także te przeciwko zdrowiu i życiu oraz wykroczenia drogowe. Sprawiał poważne zagrożenie przebywając na wolności. Dzięki działaniom policji z Wydziału Kryminalnego w Jaśle został zatrzymany w Łazach Dębowieckich na Podkarpaciu. Trafił do aresztu, a następnie przewieziono go do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy lata.

Wielkie granie na WOŚP w Przeworsku zaczyna się dużo wcześniej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: KPP Jasło Skrajnie niebezpieczny przestępca zatrzymany. Był poszukiwany pięcioma listami gończymi