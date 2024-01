Skatowali 4-miesięczną Nadię. Maltretowali dziecko w szczególnie okrutny sposób

Radna PiS z Sanoka oskarżona o kierowanie grupą przestępczą. Najbliższa rodzina to jej wspólnicy

Prokuratura rozszerzyła zarzuty rodzicom skatowanej Nadii

W czwartek, 18 stycznia Prokuratura Rejonowa w Jaśle poinformowała o rozszerzeniu zarzutów, jakie postawiono rodzicom 4-miesięcznej Nadii. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. Miała złamaną rączkę i nóżkę, siniaki, lekarze wykryli u niej krwiaka mózgu. Po operacji była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Na początku jej rodzice 20-letnia Magdalena K. i 25-letni Artura K., usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się nad "osobą nieporadną z uwagi na wiek" i trafili do aresztu. Teraz zostały rozszerzone. Pozwoliły na to opinie lekarzy, którzy badali dziecko. Dzięki szczegółowym opiniom sądowo-lekarskim, w zakresie obrażeń ciała dziecka, ich rozległości, charakteru i czasu powstania, rozszerzono zarzuty o znęcanie się nad "osobą nieporadną z uwagi na wiek" ze szczególnym okrucieństwem.

W trakcie przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawnia ich treści z uwagi na charakter sprawy, a także dobro postępowania.