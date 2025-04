Środki odurzające o wartości 300 tys. zł. Zatrzymano cztery osoby

W kwietniu tego roku stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu oraz funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przeprowadzili skuteczne działania skierowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Dzięki temu doprowadzono do zatrzymania pięciu osób. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy woj. podkarpackiego w wieku od 18 do 24 lat.

- Podczas działań funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli około 5 kilogramów marihuany, blisko kilogram haszyszu i 30 gram grzybów halucynogennych, oraz pieniądze w kwocie 16 500 zł. Łączna czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 300 tys. złotych -mówiła asp. Joanna Golisz Rzecznik Prasowy KMP w Przemyślu.

W konsekwencji podjętych działań mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej izby zatrzymań.

- Czterech z nich usłyszało zarzuty dotyczące udziału w organizacji wewnątrzwspólnotowego przewozu z terytorium Hiszpanii znacznych ilości marihuany, która miała zostać wprowadzone do obrotu. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Piąty mężczyzna usłyszał zarzut przechowywania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Za to przestępstwo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności - dodała policjantka.

Sąd Okręgowy w Przemyślu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec pięciu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.