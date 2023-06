Staropolska tradycja przystrajania wsi na Boże Ciało kultywowana w 2023 roku {WIDEO, GALERIA]

Boże Ciało czyli kościelne święto Eucharystii, zostało ustanowione w Belgii w 1246 roku. W 1264 Papież Urban IV, wprowadził je do kalendarza liturgicznego. Do Polski święto Bożego Ciała dotarło w 1320 roku, wtedy po raz pierwszy liturgia Bożego Ciała została odprawiona w Krakowie, przez biskupa Nankera. Procesje Bożego Ciała zostały wprowadzone 200 lat później. Polska jest jedynym krajem, gdzie w każdej parafii odbywają się procesje od XV wieku, aż po dzień dzisiejszy. W różnych regionach Polski towarzyszą temu pięknie przystrojone posesje, okna i ołtarze. To tradycja ciągle kultywowana na Podkarpaciu.