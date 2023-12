Strażak OSP zmarł rankiem w drugi dzień świąt. Za Hubertem płakała cała wieś

W poniedziałek, 26 grudnia tuż po 5.30 rodzina Huberta wezwała pomoc. Jak wstępnie podawały służby ratunkowe w domu 21-letniego strażaka OSP Wrzawy mogło dojść do ulatniania się zabójczego czadu. Tuż po godzinie 5.30 rodzina Huberta wezwała pomoc, ponieważ młody chłopak zasłabł w łazience. Wezwano służby ratunkowe, jednak niestety, życia Huberta nie udało się uratować. Chociaż w domu, w którym doszło do dramatu badania nie wykazały obecności tlenku węgla, to strażacy nie wykluczali, że właśnie czad był przyczyną zgonu 21-latka, ponieważ do czasu przyjazdu strażaków pomieszczenia zostały przewietrzone.

- Ze zgłoszenia wynikało, że najprawdopodobniej w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zasłabł przebywający w łazience młody mężczyzna. Na miejsce zadysponowany został zastęp z miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu. Kiedy strażacy z Tarnobrzega dotarli na miejsce, byli tam już druhowie z Wrzaw oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, stwierdzono zgon młodego mężczyzny - mówił tuż po zdarzeniu brygadier Jacek Widuch, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

Hubert był druhem z jednostki OSP Wrzawy, gdzie mocno się udzielał. Ochotnicza Straż Pożarna z Wrzaw zamieściła krótki komunikat dotyczący śmierci swojego kolegi.

-Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz druh Ś.P. Hubert R. [*] Rodzinie, bliskim składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Panie świeć nad jego duszą. Spoczywaj w spokoju. [*]- mogliśmy przeczytać po jego śmierci.

Prokurator Rejonowy z Tarnobrzega Artur Kozioł potwierdził, że 21-letni mieszkaniec wsi Wrzawy zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

- Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 22 marca 2022 z uwagi na fakt iż do śmierci młodego mężczyzny nie przyczyniły się żadne osoby trzecie - tłumaczył.

Ostatnie pożegnanie 21-latka odbyło się we Wrzawach 30 grudnia 2022. Grób młodego strażaka utonął w białych kwiatach. Wśród wiązanek były te od rodziców, rodziny, kolegów ze szkoły...

