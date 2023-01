Horoskop na 3 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Niespodziewane wydatki. Ten znak zodiaku musi uważać!

Przypomnijmy, wieść o tej strasznej tragedii gruchnęła tuż po świętach. W poniedziałek (26 grudnia 2022) w domu 21-letniego strażaka OSP mogło dojść do ulatniania się zabójczego czadu. Tuż po godzinie 5.30 rodzina Huberta wezwała pomoc, ponieważ młody chłopak zasłabł w łazience. Wezwano służby ratunkowe, jednak niestety, życia Huberta nie udało się uratować. Chociaż w domu, w którym doszło do dramatu badania nie wykazały obecności tlenku węgla, to strażacy nie wykluczają, że właśnie czad był przyczyną zgonu 22-latka, ponieważ do czasu przyjazdu strażaków pomieszczenia zostały przewietrzone.

Tak pożegnali Huberta. Był strażakiem w OSP Wrzawy

Hubert był strażakiem w OSP Wrzawy. O jego śmierci poinformowali koledzy Huberta w mediach społecznościowych. Ostatnie pożegnanie 21-latka odbyło się we Wrzawach w piątek (30 grudnia 2022). Grób młodego strażaka wręcz tonie w białych kwiatach. Są wiązanki od rodziców, rodziny, koledzy ze szkoły... Płonie mnóstwo zniczy ustawionych obok zdjęcia, z którego patrzy pogodna twarz Huberta.

Benedykt XVI nie żyje