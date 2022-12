Strażak Hubert miał tylko 22 lata. Zmarł w Święta. "Zbyt młody, by umierać"

Pasterka 2022. Kiedy odbywa się msza i ile trwa? Co to jest za nabożeństwo i na czym polega?

Do tragedii rozdzierającej serce doszło w miejscowości Wrzawy w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu w poniedziałek, 26 grudnia 2022. Nad ranem młody chłopak zasłabł w łazience. Wezwano służby ratunkowe, jednak niestety, życia Huberta nie udało się uratować. Chociaż w domu, w którym doszło do dramatu badania nie wykazały obecności tlenku węgla, to strażacy nie wykluczają, że właśnie czad był przyczyną zgonu 22-latka, ponieważ do czasu przyjazdu strażaków pomieszczenia zostały przewietrzone. Ostateczną przyczynę śmierci wskaże sekcja zwłok, która odbędzie się w najbliższym czasie.

O śmierci Huberta poinformowali jego koledzy z OSP Wrzawy.

- Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz druh Ś.P. Hubert. [*] Rodzinie, bliskim składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Panie świeć nad jego duszą. Spoczywaj w spokoju [*]- czytamy.

Na informację o tragicznej śmierci Huberta zareagowali internauci, których głęboko poruszyła śmierć 22-latka.

"Spoczywaj w pokoju wiecznym, Amen" ; "Pokój Jego Duszy"; "Zbyt młody, by umierać" ; "22 lata, wielka strata. Ale jakoś bardzo młody nie był, już trochę przeżył, mam nadzieję że umarł będąc wcześniej szczęśliwym, spełnionym w życiu" - to niektóre z komentarzy.

