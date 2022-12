Druh OSP Hubert miał tylko 22 lata. Zmarł w święta. Wiadomo, kiedy pożegnają go bliscy

W poniedziałek (26 grudnia 2022) w domu 22-letniego strażaka mogło dojść do ulatniania się zabójczego czadu. Tuż po godzinie 5.30 rodzina Huberta wezwała pomoc, ponieważ młody chłopak zasłabł w łazience. Wezwano służby ratunkowe, jednak niestety, życia Huberta nie udało się uratować. Chociaż w domu, w którym doszło do dramatu badania nie wykazały obecności tlenku węgla, to strażacy nie wykluczają, że właśnie czad był przyczyną zgonu 22-latka, ponieważ do czasu przyjazdu strażaków pomieszczenia zostały przewietrzone.

- Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz druh Ś.P. Hubert. [*] Rodzinie, bliskim składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Panie świeć nad jego duszą. Spoczywaj w spokoju [*]- o śmierci Huberta poinformowali jego koledzy z OSP Wrzawy.

Huberta pożegnają bliscy

Informację o ostatnim pożegnaniu Huberta przekazali jego bliscy. Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym we Wrzawach w piątek (30 grudnia 2022) o godz. 14.00. Po nabożeństwie ciało Huberta spocznie na lokalnym cmentarzu. Klepsydra z informacją o uroczystościach opatrzona jest słowami: "Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają nie umiera".

