Tajemniczy atak nożownika. Ofiara jest w stanie ciężkim. Trwa policyjna obława

Dramat w Stalowej Woli! W środę, 14 czerwca nożownik zaatakował innego mężczyznę, raniąc go w szyję i klatkę piersiową. Jak podaje PAP powołując się na lokalne media, do zdarzenia doszło około godz. 17:30 w garażach za blokami przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, a sprawcą jest prawdopodobnie 18-latek. Świadkami incydentu były dwie dziewczyny, które wezwały pomoc. Poszkodowany mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Tych informacji nie chciała komentować prokuratura, choć śledczy potwierdzają, że atak nożownika faktycznie miał miejsce. Nieznany pozostaje motyw ataku, ani ewentualne relacje które mogły łączyć napastnika z napadniętym mężczyzną. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, trwa policyjna obława.

