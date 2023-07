Tragiczna śmierć przy wycince drzewa. Ciągnik przygniótł 37-latka

Co za zdjęcie!

Dzieci pojechały na kolonie, trafiły do szpitali! Masowe zatrucie. Karetki zabrały 20 maluchów

Tragedia przy wycince drzewa. Do dramatycznego wypadku doszło we wtorek (4 lipca 2023) przed godziną 16.00 w miejscowości Górki w gminie Brzozów. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, podczas wycinki drzewa w lesie ciągnik rolniczy wywrócił się i przygniótł 37-letniego traktorzystę.

- Na podstawie informacji od naocznego świadka policjanci ustalili, że 37-letni mężczyzna podczas pracy przy wycince drzewa w terenie leśnym, wywrócił ciągnik rolniczy, który go przygniótł. By wyciągnąć mężczyznę spod traktora do akcji wkroczyli strażacy - relacjonuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie młodszy aspirant Tomasz Hałka.

Pomimo udzielonej pomocy, nie udało się uratować mężczyzny.

- Jak tylko udało się dotrzeć do rannego traktorzysty, z uwagi na brak czynności życiowych podjęto akcje reanimacyjną. Pomimo tego, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Obecnie trwają czynności grupy dochodzeniowej, które pozwolą ustalić dokładny przebieg i przyczynę wypadku - informuje młodszy aspirant Tomasz Hałka.

