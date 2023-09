Śmiertelny wypadek wicedyrektora WORD-u w Tarnobrzegu

Jakie są przyczyny śmiertelnego wypadku wicedyrektora WORD-u w Tarnobrzegu? Marek O. zginął w miejscowości Nowy Grębów w poniedziałek, 11 września, po godz. 19. 60-letni mężczyzna podróżował toyotą yaris w kierunku miejscowości Krawce, ale na skrzyżowaniu ulic: Parkowej, Dolańskich i Tartacznej zderzył się z półciężarówką marki Mercedes. Poszkodowany został zakleszczony w pojeździe, a po uwolnieniu przez strażaków przetransportowano go do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł. Kierowca drugiego pojazdu był trzeźwy i nie ma informacji, by odniósł jakiekolwiek obrażenia. - Pracujący na miejscu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wstępnie ustalili, że kierujący osobową toyotą, jadąc w kierunku miejscowości Krawce, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo pojazdowi ciężarowemu marki Mercedes, doprowadzając do zderzenia się pojazdów - informuje KMP w Tarnobrzegu. Jak dodaje Mirosław Chamera, zastępca prokuratora rejonowego w Tarnobrzegu, w rozmowie z PAP, z dotychczasowych ustaleń wynika, że wicedyrektor WORD-u nie zatrzymał się przed znakiem "stop". Od mężczyzny pobrano krew na obecność alkoholu i do badań toksykologicznych oraz wycinki do badań histopatologicznych.

Jak informuje PAP, Marek O., nie licząc funkcji pełnionej w WORD-zie, był wieloletnim samorządowcem i strażakiem OSP w Krawcach. Od 21 lat był radnym powiatu tarnobrzeskiego, a w obecnej kadencji - członkiem zarządu powiatu. Jego pogrzeb zaplanowano na sobotę, 16 września, o godz. 13, w rodzinnych Krawcach.