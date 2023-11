Tragiczny wypadek osobówki i busa. Nie żyje mężczyzna. Dramat w Przemyślu

1 listopada to wyjątkowy dzień w którym czcimy zmarłych. Warto wesprzeć kwesty na cmentarzach

Co tam się wydarzyło?

Do wypadku doszło we wtorek (31 października 2023) przed godziną 23, na skrzyżowaniu ulicy Bystrzyckiej z Aleją Solidarności w Przemyślu. Osobowy ford zderzył się z busem. Jak doszło do tragedii?

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący fordem, 55-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, wyjeżdżając z ulicy Bystrzyckiej na Aleję Solidarności najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z busem marki Renault. W wyniku zdarzenia, pomimo podjętej reanimacji kierowca forda zmarł - przekazuje podkarpacka policja.

Kierujący busem 31-letni obywatel Ukrainy był trzeźwy.

Na miejscu wypadku policjanci z udziałem prokuratora, zabezpieczyli ślady oraz wykonali czynności, które pomogą w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.

