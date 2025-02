Trwa budowa prawdziwego giganta! Samochody pojadą 80 metrów nad ziemią

18-latek może trafić do więzienia na 10 lat. Próbował przekupić policjantów

Nowa era polskiej infrastruktury drogowej. Ta inwestycja to przełom

To już pewne! Polska infrastruktura drogowa w ostatnich latach przechodzi prawdziwe rewolucje i wkracza w nową erę, a idealnym tego przykładem jest inwestycja, która odbywa się w województwie podkarpackim i budzi podziw wśród wielu osób. Mowa o rozbudowie drogi ekspresowej S19, która sprawnie łączy Warszawę z Lublinem, a w niedalekiej przyszłości przyspieszy także dojazd w Bieszczady. Wszystko dzięki rozbudowie na trasie między Babicą a Jawornikiem, gdzie powstaje także największa estakada w Polsce, która robi wrażenie nawet na etapie budowy!

Najwyższa estakada w Polsce. Trwa budowa giganta na Podkarpaciu

Największe wrażenie w rozbudowie S19 na Podkarpaciu robi wspomniana estakada, która finalnie będzie liczyła 80 metrów. Tym samym możemy wyobrazić sobie, że samochody pojadą na wysokości, którą ma m.in. wieża Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Będzie to najwyższa w Polsce estakada, więc to bez wątpienia ważna i przełomowa inwestycja dla naszego kraju! Koszt całego przedsięwzięcia to aż 1,25 mld złotych.

Budowa S19 Babica - Jawornik: kiedy otwarcie?

Najwyższą w Polsce estakadą kierowcy pojadą najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. To bowiem nie tylko spory nakład finansowy, ale również wymagająca czasu inwestycja. Jak podaje portal forsal.pl, specjaliści, którzy pracują nad budową, mają przed sobą nie lada wyzwanie, bowiem teren, na którym powstaje inwestycja, jest pełen jarów, wzniesień i długich dolin. Do budowy wykorzystanych zostanie aż osiemdziesiąt tysięcy metrów kwadratowych mieszanek betonowych oraz szesnaście tysięcy ton stali.

