Horoskop na 3 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Niespodziewane wydatki. Ten znak zodiaku musi uważać!

Trzy niedźwiedzie na jednym nagraniu! Dlaczego nie śpią?

Na Youtube pojawiło się nagranie zatytułowane "Pewnie czekały na "Sylwestra Marzeń", jakby ktoś się dziwił, dlaczego jeszcze nie śpią". Widzimy na nim. m.in. trzy bieszczadzkie niedźwiedzie, które zamiast spać, harcują po lesie. Wideo opublikował na swoim kanale Mariusz Nędzyński podleśniczy w Nadleśnictwie Stuposiany. Internauci są zachwyceni. To niektóre z komentarzy pod filmem:

"Super ekipa"; "Misiowego Roku!"; " No, Szanowne Misie, proszę iść spać. Sio, do gawry. Przepraszam, w imieniu ludzkości, bo to nasza wina, że pogoda jest taka zwariowana i spać Wam nie pozwala."; "Niedźwiedzie! Spać... Już mi natychmiast do gawry... Szybciutko".

Mariusz Nędzyński jest podleśniczym w Nadleśnictwie Stuposiany. W Internecie znany jest głównie ze swoich niesamowitych nagrań, które publikuje na Youtube. Na jego kanale zobaczycie wędrówki po Bieszczadach oraz spotkania ze zwierzętami zamieszkującymi bieszczadzkie lasy. Jeśli marzycie o spotkaniu z przyrodą, ale nie jesteście w stanie rzucić wszystkiego i wyjechać w Bieszczady, warto zrelaksować się, oglądając filmik!