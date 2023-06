Tuż przed leśnikami w Bieszczadach stanął niedźwiedź! Musieli to zrobić

Pracownicy straży leśnej z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne natknęli się na niedźwiedzia. Zwierzę było bardzo blisko, stanęło na tylnych łapach. Na szczęście leśnicy doskonale wiedzieli jak się zachować. W takiej sytuacji nie ma innego wyjścia - musieli się wycofać.

- Strażnicy wycofali się ostrożnie, obserwując cały czas zachowanie drapieżnika - czytamy w relacji Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w mediach społecznościowych. Ze spotkania pozostało "pamiątkowe zdjęcie", które leśnicy opublikowali na swoim profilu.

- Zdjęcie o tyle cenne, że pochodzi z telefonu i pokazuje jak blisko był niedźwiedź - zwracają uwagę.

Co zrobić w przypadku spotkania z niedźwiedziem?

Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia? Jak podaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie - przede wszystkim nie należy panikować i nie zbliżać się do niedźwiedzia! Nie należy krzyczeć, a jeśli niedźwiedź nie jest świadomy naszej obecności, należy wycofać się cicho i powoli.

- Jeśli spotkasz młodego ciekawskiego niedźwiedzia, pamiętaj, że jego matka prawdopodobne jest w pobliżu. Zawróć i opuść miejsce drogą, którą przyszedłeś. Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierząt to sygnał agresji). Jeśli niedźwiedź się zbliża, pozostań na swoim miejscu i odzywaj się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma - zwiększ dystans wycofując się powoli. Postaraj się zejść mu z drogi. Być może tylko tego oczekuje - informuje RDOŚ.

Jeśli niedźwiedź jest rozdrażniony, może zaatakować, należy jak najszybciej zasygnalizować mu swoje pokojowe intencje.

- Mów głośno, nie rób żadnych gwałtownych gestów. Opuść miejsce spokojnie, nigdy nie biegnij! Szarżujący niedźwiedź często chce tylko przestraszyć intruza, wycofa się zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu. Fizyczne ataki są rzadkością. Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego) - podaje RDOŚ.

Jeśli już wszystko zawiedzie, połóż się na brzuchu, lekko rozchyl nogi, palce spleć za głową - W tej pozycji osłonisz głowę i kark. Jeśli masz plecak, zabezpieczy on Twoje plecy. Połóż ręce na szyi i chroń głowę - przy fizycznym kontakcie niedźwiedź często atakuje twarz. Przylegając brzuchem do ziemi lub przyjmując pozycję embrionalną, ochronisz narządy wewnętrzne. Udawaj, że jesteś martwy. Zachowuj się biernie jak to tylko możliwe, dzięki temu będziesz wyglądał mniej groźnie. Gdy niedźwiedź uzna, że nie jesteś dla niego żadnym zagrożeniem, odejdzie. Kiedy atak ustanie, pozostań w pozycji leżącej i poczekaj aż niedźwiedź oddali się definitywnie.

