ZUS wypłaca mu 8 groszy emerytury. Trudno uwierzyć, ile wcześniej pracował

ZUS wypłaca mu tylko... 8 groszy! Najniższa emerytura na Podkarpaciu szokuje

W województwie podkarpackim jest 2,1 miliona mieszkańców, z czego prawie pół miliona otrzymuje emerytury, które wypłacane są przez oddziały ZUS w Rzeszowie i w Jaśle. Z danych ZUS wynika, że najwyższa wypłacana przez rzeszowski ZUS emerytura wynosi zawrotne 21,5 tys. zł miesięcznie po 51 latach pracy, na drugim miejscu jest emerytura wynosząca 19,5 tys. zł za 56 przepracowanych lat. A ile wynosi najniższa emerytura na Podkarpaciu?

- Najniższa wypłacana przez Oddział ZUS w Rzeszowie emerytura wynosi tylko 8 groszy. Jest to ekwiwalent za około 1- miesięczny staż ubezpieczeniowy - poinformował Nowiny24 Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim. - Natomiast średnia emerytura wypłacana przez Oddział ZUS w Rzeszowie to dokładnie 3048,96 zł.

Osoby starsze w większości martwią się wysokością swoich emerytur. Nie starcza im na wszystkie leki, rachunki czy jedzenie. Często muszą wybierać pomiędzy potrzebami, które będą w stanie zaspokoić danego miesiąca. Z tego powodu 13. i 14. emerytury tak ich cieszą.

- Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Czternastą emeryturę w wysokości 2650 zł brutto wypłacono osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działała zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że „czternastka” przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekraczała 5500 zł brutto - wyjaśnił portalowi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

