Uczniowie z Jarosławia zrewolucjonizują życie osób niepełnosprawnych?

Wydarzenie w którym uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu odbywało się na początku czerwca. To już 18. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® - wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania - interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. Targi INTARG® w trakcie 17 lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Główny patronat honorowy nad INTARG® 2025 został przyznany po raz kolejny przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ).

W minionej edycji wzięły udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, instytucje wspierające rozwój i wynalazczość, jak również wynalazcy indywidualni. Udział w targach INTARG® to krok w procesie międzynarodowej i prorynkowej promocji oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji różnych dziedzin i branż. To nie tylko okazja do zaprezentowania swych osiągnięć szerokiej rzeszy odbiorców, ale też do nawiązania strategicznych relacji naukowych i biznesowych z potencjalnymi inwestorami, partnerami czy klientami.

Targi oferują też cenną wiedzę i pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie. Uczniowie z jarosławskiej szkoły z targów przywieźli złoty medal. Doceniony został ich projekt „Elektryczny Asystent Mobilności”.

- Nasi uczniowie zaprezentowali swoje autorskie projekty podczas prestiżowych Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®. To wyjątkowe wydarzenie, które promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, było doskonałą okazją do przedstawienia innowacyjnych pomysłów młodych konstruktorów - podaje szkoła.

Uznanie w Katowicach zdobyły dwa projekty nastolatków z Podkarpacia. Pierwszy z nich to „Elektryczny Asystent Mobilności”.

- To nowoczesna przystawka z napędem elektrycznym, stworzona z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie mobilności, niezależności oraz komfortu codziennego życia użytkowników. Autorami projektu są Jakub Mazurkiewicz, Jakub Pyszniak oraz Dominik Dziedzic, uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik automatyk. Prace nad prototypem były prowadzone we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co umożliwiło uczniom korzystanie z profesjonalnego zaplecza technicznego - chwali się placówka edukacyjna.

Sukcesy uczniów z Jarosławia

To ten wynalazek wrócił ze złotym medalem do Jarosławia. Drugim zaprezentowanym projektem był „MobilManevr - zdalna kontrola przyczepki”, czyli inteligentny system umożliwiający zdalne manewrowanie przyczepką. Rozwiązanie to znacząco ułatwia cofanie oraz parkowanie, eliminując typowe problemy, z jakimi mierzą się kierowcy. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu układowi sterowania, obsługa przyczepki staje się intuicyjna, bezpieczna i komfortowa. Autorami projektu są Daniel Broszko, Dawid Malec i Miłosz Stempak, uczniowie kierunków technik pojazdów samochodowych oraz technik elektronik-podsumowała szkoła w relacji z targów.

W opisie wydarzenia w mediach społecznościowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu czytamy również, że oba projekty są przykładem kreatywności, wiedzy i zaangażowania uczniów ZSTiO. - Udział w targach INTARG® to nie tylko wyróżnienie, ale także szansa na zaprezentowanie się w gronie innowatorów z całego świata, zdobycie doświadczenia i rozwijanie pasji technicznych - podsumowano.

Uczniom gratulujemy. Być może zwycięski projekt w przyszłości ich projekt zrewolucjonizuje życie osób z niepełnosprawnościami, które muszą korzystać z wózków inwalidzkich.