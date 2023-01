Samolot gruchnął o ziemię, zginął 66-letni pilot. Poznaliśmy przyczyny wypadku!

Wiesz, co oznaczają te kontrolki w samochodzie? Jeśli to zobaczysz, natychmiast zatrzymaj auto!

Do wypadku doszło 21 lipca 2022 roku. Służby zostały powiadomione, że w okolicy lądowiska w Starej Wsi doszło do wypadku ultralekkiego samolotu. Pojazd nie był dopuszczony do eksploatacji. Ostatnie poświadczenie dopuszczenia wygasło w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Samolot po upadku znajdował się kilkaset metrów od lądowiska, wbity dziobem w ziemię. Pilot był uwięziony w maszynie. Został poważnie ranny. W szpitalu w Rzeszowie przeszedł operację, niestety tego samego dnia przed północą zmarł.

Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Raport z ekspertyzy został przedstawiony pod koniec 2022 roku.

Zdaniem zespołu badawczego, pilot z niewielkim doświadczeniem lotniczym, prawdopodobnie w sposób niezamierzony, wystartował z lądowiska. Podczas wykonywania zakrętu w lewo samolot wpadł w korkociąg i zderzył się z ziemią.

Na wypadek miały wpływ czynniki, takie jak: brak umiejętności pilota, stres związany z niezaplanowanym startem oraz niewielkie, ogólne doświadczenie lotnicze.

Pilot podczas zderzenia z ziemią nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zdaniem ekspertów to również przyczyniło się do powstałych obrażeń 66-latka, od których później zmarł. Mężczyzna miał na głowie kask, jednak to nie wystarczało.