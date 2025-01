To najstarszy park w mieście. Pokryty śniegiem wygląda jak z bajki!

Do makabrycznego odkrycia doszło w poniedziałek, 13 stycznia. Wieczorem, około godz. 21:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ciała mężczyzny w domku letniskowym. Na miejsce przyjechali policjanci oraz prokurator. Podczas oględzin potwierdzono, że mężczyzna miał ranę postrzałową głowy.

- Ciało 62-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - poinformował na łamach portalu terazkrosno.pl kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności śmierci mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Jak informuje "Fakt", postępowanie toczy się w sprawie czynu z art. 151 Kodeksu karnego, dotyczącego namowy lub pomocy w targnięciu się na własne życie. Prokuratura nie ujawnia jednak czy do śmierci 62-latka przyczyniły się osoby trzecie, czy mężczyzna popełnił samobójstwo.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

