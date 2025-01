Tajemnicze zaginięcie

Czy on zabił Karolinę? Śledztwo w sprawie zaginięcia pięknej brunetki zatacza coraz większe kręgi

Los Karoliny Wróbel (24 l.) od dwóch tygodni pozostaje nieodgadniony. Kobieta wyszła ze swego mieszkania w Czechowicach-Dziedzicach do pobliskiego sklepu i zniknęła. Kilka dni później w ręce policji trafił Patryk B. (24 l.). Mężczyzna miał jako ostatni widzieć Karolinę. Choć został aresztowany prokuratura nie mówi, pod jakimi zarzutami. Ludzie opowiadają za to, że Patryk B. miał sam pochwalić się, że udusił dziewczynę i wrzucił do stawu... Dodają, że powodem było nieodwzajemnione uczcie do Karoliny.