Ktoś miał ją śledzić

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Szokujące ustalenia w sprawie zniknięcia matki dwójki dzieci

Wciąż trwają poszukiwania Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Kobieta wyszła do sklepu 3 stycznia, ale nigdy do niego nie dotarła. Zaginionej 24-letniej kobiety, matki dwójki chłopców, od 12 dni szukają policjanci, detektywi i najbliżsi. Przeszukiwane są stawy. Detektywi dotarli również do sąsiadów i jednego z uczestników imprezy, która miała miejsce w piątek 3 stycznia w dzień zniknięcia 24-latki