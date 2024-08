Tragiczne zderzenie dwóch motocyklistów! Nie żyje 22-latek

- We wtorek, 27 sierpnia około godz. 18.00 w Czarnej Górnej, na drodze wojewódzkiej nr 896, doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci oraz służby ratownicze. Ze wstępnych ustaleń pracujących w miejscu zdarzenia funkcjonariuszy wynika, że 22-letni kierujący jednośladem, najprawdopodobniej próbował uniknąć zderzenia z poprzedzającym go pojazdem, stracił panowanie nad motocyklem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z innym motocyklistą. 22-letni mieszkaniec powiatu puławskiego, pomimo udzielonej pomocy zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Lesku przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań - przekazała ustrzycka policja.