Ksiądz skazany za przywłaszczenie pieniędzy. Przelał sobie pieniądze z konta parafii

- Najwięcej pieniędzy przekazałem w latach 80., kiedy to jeszcze jako wikariusz wsparłem budowę kościoła w Zdziarach, później budując plebanię, kaplicę cmentarną, ratując rozwalający się zabytkowy kościół, wszystko to ogradzając. Na kościół w Zdziarach przekazałem mniej więcej połowę potrzebnych środków. Miałem możliwości, od stryja miałem dużo pieniędzy. Gdyby tak policzyć to wszystko, przez te 40 lat przekazałem na parafię około dwóch milionów dzisiejszych złotych. Traktowałem to jako swego rodzaju pożyczkę - skwitował ksiądz.