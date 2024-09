Westernowa farma dyniowa w Radawie. Nie uwierzysz, co można zrobić z dyni!

to robi wrażenie!

Farma Dyniowa przy hotelu Bacówka Radawa SPA powstała już po raz siódmy. Każdy, kto chciałby poczuć klimat farmy wypełnionej największym jesiennym warzywem musi odwiedzić to miejsce.! Już po raz siódmy przy hotelu Bacówka Radawa SPA, powstała "Farma Dyniowa". Zgromadzono na niej aż 20 ton dyń. Te wspólnie z pomarańczowymi aranżacjami i westeronowymi plenerami zdjęciowymi tworzą wspaniałe miejsce, które odwiedzają ludzie z całej Polski.

Każdego roku farma zmienia swój wygląd

Farma zdecydowanie oddaje klimat Dzikiego Zachodu rodem z amerykańskiego kina. Znajdziecie tu niesamowite dynie, dyniowe wozy, jesienne kwiaty i wszystko, co kojarzy się nam z westernem.

Każdy kto tu się zjawi z pewnością poczuje klimat westernu. Na terenie farmy utworzono specjalne, pozostające w klimacie plenery zdjęciowe. Znajdziecie tu między innymi: Kissing Booth, MOST Wanted, Saloon, sklep z jeansami czy więzienie z unikatowym kowbojskim bujanym fotelem. Wszystko jak żywcem wyjęte z planu filmowego.

Na dyniowej farmie znajduje się dyniowe zoo, Szklarnia Dyniowa by Homla, pole kukurydzy, dyniowy dmuchaniec, labirynt z siana, piaskownice z kukurydzą i piłką, dyniowe szachy, a także huśtawki.

Farma Dyniowa to feta typowo sezonowa, dlatego warto się pospieszyć, aby pospacerować wśród dyniowych plenerów.

Anna Tadla-Szawan, Zastępca Dyrektora Bacówka Radawa &SPA, zdradziła nam, że tegoroczny jesienny przysmak, czyli dyniowe latte, które nie tylko wygląda rewelacyjnie, ale i super smakuje to tegoroczny hit, który pokochali goście . Dyniowe pianki dodają charakteru i sprawiają, że jeszcze bardziej poczujemy smak jesieni i dyniowej farmy.

Farm dyniowa w Bacówce można odwiedzać do listopada. To idealne miejsce na spacery, zdjęcia i deser na świeżym powietrzu w Western Town przy szklarni. Dla tych, którzy już tęsknią za latem, a jesień wdziera się nieubłaganie jest dyniowa plaża, gdzie można pochodzić boso po piasku wśród wielkich pomarańczowych dyń. To tam jest ogromny dyniowy kopiec, który według Anny Tadli-Szawan jest topowym miejscem na dyniowe zdjęcia! Na fotografiach wygląda dobrze nie tylko z boku, ale i z góry, a nawet kiedy położymy się czy usiądziemy przed dyniową piramidą.

Dla miłośników jesiennych aranżacji i dyni Bacówka Radawa & SPA przygotowała konkurs. Wystarczy wykazać się kreatywnością i można zagościć na dłużej w dyniowym królestwie. Szczegóły znajdziemy w mediach społecznościach hotelu dla dzieci.