Wójt po raz kolejny w sądzie. Miał znęcać się nad pracownicą gminy

Strzelali do Rogera jak do tarczy. Bocian już nigdy nie poleci

Anna O. pracowała w Urzędzie Gminy w Medyce od listopada 2016 roku. Zajmowała się sprawami kadrowymi pracowników gminnej oświaty oraz jednostek podległych UG. Oprócz obowiązków służbowych, kobieta miała poznać bliżej wójta, z którym według świadków miała połączyć ich bliska relacja prywatna. Gdy kobieta postanowiła ją zerwać, miały rozpocząć się jej problemy.

Urzędniczka wysunęła oskarżenia przeciw wójtowi, który miał się nad nią znęcać psychicznie, wyzywać, a przez kilkanaście miesięcy nękać połączeniami telefonicznymi oraz wiadomościami tekstowymi o różnych porach dnia i nocy. Włodarz miał twierdzić, że podwładna jest chora psychicznie, rzucać w jej kierunku dokumentami, obrażać ją, grozić jej, a także naruszać jej nietykalność cielesną dotykając ją bez jej zgody a także izolować od innych pracowników. Wójt miał też wydawać polecenia podwładnej, które w swej formie i treści uwłaczały godności pracownika i człowieka, bezpodstawnie opóźniać wypłatę nagrody i podwyżki, a także grozić jej nieudzieleniem urlopu i zwolnieniem z pracy.

Zwolniona pracownica walczy o swoje

Kobieta opisała wszystko, co miało dziać się w Urzędzie Gminy Medyka i pismo przesłała do Rady Gminy. Potem powiadomiona została prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy oraz wojewoda. Wójt w tej sprawie występuje jako oskarżony, a proces toczyć ma się w Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Wszystkie te sytuacje miały pchnąć Annę O. do targnięcia się na swoje życie. Kobieta w grudniu 2022 poszła na zwolnienie chorobowe, a po powrocie 1 lutego 2023 roku miała otrzymać zwolnienie z pracy. Włodarz Marek I. napisał w nim m.in., że utracił zaufanie do podwładnej. Urzędniczka się z tym nie zgodziła i poszła do Sądu Pracy, walczyć o swoje racje. Pierwsza rozprawa odbyła się 12 czerwca przed Sądem Okręgowym III. Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu. Przesłuchano czterech świadków w tej sprawie, m.in. sekretarza gminy Medyka oraz gminną skarbniczkę. Wójt ze swoim obrońcą zawnioskowali o powołanie kolejnych kilku świadków. Następną rozprawę zaplanowano na drugą połowę września 2023

Wójt się nie przyznaje

Marek I. nie przyznaje się do żadnych zarzutów w procesie karnym. Złożył wyjaśnienia i teraz występuje w procesie przed Sądem Pracy. Wójtem w Medyce jest od 2006 roku. W ostatnich, które odbyły się w 2018 roku, wystartował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Wójt Medyki oskarżony o znęcanie się nad pracownicą stanął przed sądem