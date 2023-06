Wójt gminy Medyka oskarżony o znęcanie się nad pracownicą. Grozi mu 12 lat

Marek I. pełni funkcję wójta gminy Medyka od 2006 roku. W ostatnich wyborach startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 82,91 proc. poparcia.

Jednak jesienią 2022 roku nad włodarzem zebrały się czarne chmury. Pracownica urzędu zwróciła się do Rady Gminy Medyka, prosząc o interwencję. Złożyła pisemną skargę na zachowanie wójta wraz z dowodami, które zostały przekazane do gminnej komisji skarg, wniosków i petycji. Po zapoznaniu się z materiałami komisja stwierdziła, że nie posiada wystarczającej wiedzy i kompetencji, aby rozwiązać tak trudną i skomplikowaną sprawę. Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz wojewody podkarpackiego.

Pracownica urzędu oskarża wójta. Lista jest długa

Pracownica Urzędu Gminy w Medyce oskarżyła wójta o psychiczne znęcanie się nad nią, co miało ją skłonić do próby samobójczej. Kobieta zarzucała samorządowcowi, że ten miał nękać ją telefonicznie, wysyłać nieodpowiednie wiadomości tekstowe o różnych porach dnia i nocy. Według kobiety wójt miał też nieustannie kontrolować ją w czasie wolnym od pracy oraz izolować ją od innych pracowników, a w dodatku miał obrażać ją wulgarnymi słowami, poniżać, wyszydzać i grozić jej zwolnieniem z pracy.

Kobieta trafiła na zwolnienie chorobowe, na którym przebywała kilka miesięcy, gdy wróciła do pracy otrzymała wypowiedzenie. Wójt tłumaczył wówczas, że powodem zwolnienia kobiety mają być "nienależyte wywiązywanie się z obowiązków oraz utrata zaufania".

Wójt: „To gra polityczna”

Prokuratura ustaliła, że w tym samym okresie Marek I. miał również celowo naruszać prawa pracownicze urzędniczki. Wójt miał wydawać jej polecenia, które w treści i formie naruszały godność człowieka i relacje służbowe między przełożonym a pracownicą. Urzędnik nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, twierdził, że oskarżenia są fałszywe, a on miał jedynie na celu "zmotywowanie urzędniczki do pracy".

– To gra polityczna. Zbliżają się wybory i konkurencja już zastanawia się, co by tu zrobić, żeby ujarzmić wójta - tłumaczył dziennikarzom po sformułowaniu zarzutów.

Wójtowi grozi nawet 12 lat więzienia.

We wtorek 6 czerwca 2023 roku przed Sądem Rejonowym w Przemyślu miał ruszyć proces wójta. Nie pojawiła się poszkodowana urzędniczka, ale był stawił się wójt ze swoim obrońcą, Andrzejem Matusiewiczem. Marek I. kategorycznie nie zgadzał się na wykonywanie mu zdjęć, a jego prawnik wniósł o wyłączenie jawności rozprawy, z czym nie zgadzał się prokurator oraz pełnomocnik poszkodowanej. Sędzia Tomasz Kuźma uznał również, że rozprawa nie powinna być utajniana. Obrońca oskarżonego Andrzej Matusiewicz słysząc, że proces nie będzie utajniony, zażądał zmiany sędziego, argumentując to stwierdzeniem, iż sędzia już na tym etapie nie jest obiektywny, bo zgodził się na ujawnienie procesu, chociaż strona oskarżonego tego nie chciała. Decyzja o ewentualnej zmianie sędziego zostanie ogłoszona 22 czerwca.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

