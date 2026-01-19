Wpadka Mołdawian w Jaśle. Przewozili nadprogramowych pasażerów. Stracili prawa jazdy

2026-01-19

Dwóch obywateli Mołdawii przekonało się, że polskie przepisy ruchu drogowego nie tolerują przeładowanych busów. W Jaśle policjanci zatrzymali ich za przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów. Konsekwencje? Utrata prawa jazdy na trzy miesiące i wysokie mandaty. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, obaj kierowcy zostali ukarani mandatami w wysokości 900 zł i 8 punktami karnymi.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w miejscowości Łężyny. Mundurowi skontrolowali kierującego mercedesem, którym podróżowało o 3 osoby za dużo. „W trakcie interwencji, policjanci sprawdzili sposób, w jaki przewożeni są pasażerowie pojazdu. Okazało się, że mercedesem podróżuje o 3 osoby za dużo” – relacjonuje KPP w Jaśle.

Druga kontrola odbyła się kilka dni później, na ul. Św. Jana z Dukli w Jaśle. Policjanci zauważyli kolejnego busa na mołdawskich tablicach rejestracyjnych. W tym przypadku w mercedesie znajdowało się 12 osób, choć w dowodzie rejestracyjnym widniał zapis o maksymalnie 9 pasażerach.

- I w tym przypadku, policjanci także ukarali kierowcę mandatem w wysokości 900 zł i 8 punktami karnymi. Mężczyzna stracił również prawo jazdy na 3 miesiące - informuje podkom. Daniel Lelko z KPP Jasło.

Konsekwencje lekceważenia przepisów. Co grozi za przewożenie zbyt wielu pasażerów?

Jak przypominają policjanci,  zgodnie z art. 135 i 135a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Nie dotyczą one przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące. Ponadto, zatrzymanie prawa jazdy nie następuje, jeżeli liczba przewożonych osób nie przekracza 5 w przypadku autobusu lub 2 w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego lub przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

