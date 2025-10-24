Deszczowa pogoda utrudnia jazdę, ograniczając widoczność i zwiększając ryzyko.

Na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa doszło do zderzenia osobówki z busem.

Jeden pas jest zablokowany – sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia!

Co się stało na autostradzie A4?

Warunki na drogach w piątek (24 października) nie są najlepsze - padający deszcz sprawił, że jezdnia jest mokra i śliska, a widoczność ograniczona. Kierowcy powinni zachować w takich warunkach zwiększoną ostrożność. Kierowcy jadący autostradą A4 w kierunku Rzeszowa muszą liczyć się dodatkowo z utrudnieniami po zdarzeniu, do którego doszło na odcinku Węzeł Dębica Wschód - Węzeł Sędziszów.

Wypadek na autostradzie A4. Utrudnienia 24.10.2025

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w piątek tuż po godzinie 9.00 doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu.

Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa - podaje GDDKiA.

Z komunikatu wynika, że przewidywany czas utrudnień wynosi około 1,5 godziny.