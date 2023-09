Wyrzucił kotka na śmietnik! Wcześniej włożył do foliowej torby. Szok!

Zabójstwo w Malawie. Kazimierz B. trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło w sobotę (16 września 2023) na ulicy Narutowicza w Kolbuszowej. Mieszkanka powiatu kolbuszowskiego przechodząc obok kontenera na śmieci, usłyszała miauczenie kota. Otworzyła właz i zajrzała do środka. Tam ukazał jej się foliowy worek, a w nim mały kotek! Kobieta wyciągnęła zwierzątko i zadzwoniła na numer alarmowy 112.kiedy na miejscu pojawili się policjanci, wykonali oględziny. Kot został przekazany do przychodni weterynaryjnej.

- Funkcjonariusze wydziału kryminalnego bardzo szybko ustalili sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 77-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Wczoraj, mężczyzna usłyszał zarzut znęcania na zwierzęciem. Przyznał się do winy i żałował swojego zachowania. Tłumaczył, że było ono podyktowane tym, że na jego posesję przybłąkał się kot i nie wiedział co z nim zrobić - poinformowała w środę (20 września 2023) kolbuszowska policja.

Za przestępstwo znęcania nad zwierzęciem grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Plac Farny w Rzeszowie zamknięty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.