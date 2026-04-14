Za zdjęcia w tym miejscu trzeba srogo zapłacić, ale chętni wciąż się znajdują. To trzeba wiedzieć

- Zbliża się majówka, a wraz z nią wyjazdy w miejsca przygraniczne, jednak warto zachować ostrożność.
- Robienie zdjęć przy słupkach granicznych lub wchodzenie na pas drogi granicznej grozi mandatem.
- Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł.
Już niebawem długi weekend majowy, a później wakacje. Czekają nas wspaniałe urlopy i niezwykłe wędrówki. Warto jednak pilnować, by nie zawędrować aż na pas drogi granicznej, bo może skończyć się to mandatem. Wciąż pojawiają się chętni, by zrobić sobie zdjęcie ze słupem granicznym.
Tak też było na odcinku polsko-ukraińskiej granicy ochranianej przez funkcjonariuszy z placówki SG w Czarnej Górnej. Strażnicy zauważyli pięć osób, które chciały zobaczyć granicę z bliska i weszły na pas drogi granicznej. Skończyło się mandatami.
Od początku kwietnia w rejonie odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału ujawniono 8 przypadków nieuprawnionego wejścia na pas drogi granicznej. W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym przypominamy, że na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej. Wyjątkiem są odcinki granicy, którymi biegną oznakowane szlaki turystyczne w Bieszczadach - przypomina w komunikacie BIOSG.
Wejście na pas drogi granicznej grozi mandat 500 zł.