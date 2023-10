Zabójstwo w Sławęcinie. Kobieta nie żyje, jej mąż jest ranny. Policjanci szukają tego człowieka

Tragedia we wsi Sławęcin (woj. podkarpackie). W jednym z domów doszło do morderstwa. - Policjanci znaleźli ciało kobiety; ranny mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora - przekazał nam mł. aspirant Daniel Lelko, oficer prasowy KPP w Jaśle. W domu był też ranny mężczyzna. Na miejscu jest policja i prokurator. Rzecznik KWP w Rzeszowie potwierdził, że ciało zamordowanej kobiety i rannego mężczyzny to małżeństwo.

Podejrzany o dokonanie tej zbrodni jest Jakub W. Policjanci udostępnili jego zdjęcie. Rysopis poszukiwanego 20-latka: wzrost około 175 cm, szczupła budowa ciała, ubrany był w bluzę z kapturem koloru czarnego. Mężczyzna może przy sobie posiadać niebezpieczne narzędzie. W przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji, dotyczących miejsca jego pobytu, prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub dyżurnym KPP w Jaśle tel. 47 8295 310.

Policjanci szukają też mężczyzny, który jest podejrzany o zastrzelenie kobiety w Suwałkach: Morderstwo w Suwałkach. Tadeusz podejrzany o zabójstwo kobiety pod prysznicem. Może mieć broń

Morderstwo 5-latka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.