Zderzenie motocyklistów z Rzeszowa. Jeden w ciężkim stanie w szpitalu

Do tego zdarzenia doszło w czwartek, 5 czerwca 2025 roku we wsi Baryczka w powiecie strzyżowskim. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ze Strzyżowa jako pierwsza zamieściła krótka notatkę w mediach społecznościowych dotyczących tej interwencji:

Zdarzenie w miejscowości Baryczka: zderzenie dwóch motocykli. Działania prowadzone były przez : JRG Strzyżów, OSP Niebylec, OSP Baryczka, Policję, ZRM w tym LPR! - czytamy.

Zdarzenie na drodze potwierdził Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. – Około godziny 10.00 w miejscowości Baryczka doszło do zdarzenia z udziałem dwóch motocyklistów. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że dwóch mężczyzn podróżowało wspólnie na dwóch jednośladach. Mundurowi ustalili, że 33-letni mieszkaniec Rzeszowa kierujący motocyklem nie zachował szczególnej ostrożności i odległości pomiędzy pojazdami, w konsekwencji najechał na tył motocykla, który prowadził 35-letni mieszkaniec Rzeszowa - tłumaczył policjant. Obaj motocykliści zostali zabrani do szpitala w Rzeszowie. Jak przekazał Czapczyński, 33-latek badany alkomatem uzyskał wynik negatywny. Trzeźwości 35-latka nie udało się przebadać, gdyż został zabrany helikopterem do szpitala.

Policjanci KPP w Strzyżowie, którzy pracowali na miejscu tego wypadku, przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Według danych policji za 2024 r., motocykliści w Polsce uczestniczyli w 2 447 wypadkach drogowych, w których zginęło 216 kierujących motocyklami i 13 pasażerów, a 2 109 motocyklistów i 191 pasażerów zostało rannych. W porównaniu do roku 2023, liczba wypadków z udziałem motocykli wzrosła o 26,1%, liczba zabitych o 33,3%, a liczba rannych o 23,9%.

