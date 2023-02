Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody w Rzeszowie! Ścisła krajowa czołówka

Ukrainiec przemycał nielegalnych imigrantów do Polski [WIDEO, GALERIA]

Mistrzostwa rozpoczną się w Rzeszowie w piątek (3 lutego 2023) i będą rozgrywane przez 3 dni. Wezmą w nich udział zawodnicy podzieleni na cztery kategorie wiekowe: Senior – 18 lat wzwyż, A – urodzeni w latach 2005-2007, B – rocznik 2008-2009, C – rocznik 2010-2011 i D – 2012 i 2013.

Jak podaje Urząd Miasta Rzeszowa, na listach startowych jest ścisła krajowa czołówka, reprezentanci Polski, członkowie kadr narodowych z ubiegłego roku. Mistrzostwa będą jednocześnie eliminacją do reprezentacji w 2023 roku. Spośród reprezentantów Klubu Sportów Wodnych Stal Rzeszów sekcji skoków do wody będzie można zobaczyć m.in. Kaję Skrzek, Aleksandrę Błażowską i Marię Łukaszewicz. Dwie pierwsze zawodniczki specjalizują się w skokach z trampoliny, Maria Łukaszewicz skacze także z wieży.

Spośród mężczyzn najbardziej zaawansowani zawodnicy klubu z Rzeszowa to Kacper Lesiak i Andrzej Rzeszutek skaczący z trampolin, którzy będą rywalizować m.in. w skokach synchronicznych. Warto wspomnieć także Roberta Łukaszewicza i Filipa Jachima, którzy specjalizują się w skokach z wieży, świetne wyniki notują także Eryk Dróżdż i Valeria Rukh.

Swój udział zapowiedzieli także zawodnicy z Warszawy, Tychów, Częstochowy czy Katowic. Na listach startowych są m.in. członkowie Kadry Narodowej Juniorów z 2022 roku - Emilia Witek, Natalia Piwowarska, Nataniel Dynak i Piotr Kolasa.

Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody w Rzeszowie. Darmowy wstęp

Wstęp na zawody jest bezpłatny. W piątek popisy skoczków będzie można obserwować w godzinach 9:30-12:50 oraz 14:15-19. W sobotę od 9:30 do 19, a w niedzielę od 9:30 do 13:20. Łącznie zaplanowano 21 startów.

- Serdecznie zapraszamy kibiców na trybuny. Skoki do wody to dyscyplina bardzo widowiskowa, wspaniale się ja ogląda. Tym bardziej w wykonaniu topowych zawodników i na tak pięknej pływalni, jaką obecnie dysponujemy. Jestem przekonany, że to będzie wspaniały weekend pełen niezapomnianych wrażeń – mówi Kazimierz Łukaszewicz, prezes KSW Stal Rzeszów.

