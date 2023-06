Zmarzlik królem 1. finału IMP w Rzeszowie. Zawodnicy Apatora ze zmiennym szczęściem

1. Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin) - 16 (3,3,1,3,3,3) +1 za najwięcej wygranych biegów

2. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) - 13+3 (2,3,3,1,2,2)

3. Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław) - 12 (3,2,0,3,3,1)

4. Szymon Woźniak (ebut.pl Stal Gorzów) - 11+2 (2,3,2,2,2,0)

5. Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin) - 10+1 (1,1,2,3,3)

6. Patryk Dudek (For Nature Solutions KS Apator Toruń) - 11+0 (3,1,3,2,2)

7. Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa) - 9 (2,3,3,0,1)

8. Mateusz Cierniak (Platinum Motor Lublin) - 8 (0,2,3,0,3)

9. Oskar Fajfer (ebut.pl Stal Gorzów) - 8 (1,2,2,3,0)

10. Marcin Nowak (Texom Stal Rzeszów) - 6 (3,1,0,1,1)

11. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 6 (1,1,2,2,0)

12. Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz Zielona Góra) - 6 (1,2,1,1,1)

13. Wiktor Lampart (For Nature Solutions KS Apator Toruń) - 4 (0,0,0,2,2)

14. Wiktor Jasiński (ebut.pl Stal Gorzów) - 4 (2,0,1,1,0)

15. Mateusz Świdnicki (Cellfast Wilki Krosno) - 1 (0,0,1,0,0)

16. Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) - 1 (0,1)

17. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) - 0 (0,0,-,-,-)

18. Hubert Łęgowik (Start Gniezno) - 0 (0)

Bieg po biegu:

1. (68,15) Nowak, Janowski, Przyjemski, Kołodziej

2. (68,21) Pawlicki, Jasiński, Hampel, Cierniak

3. (67,97) Dudek, Woźniak, Fajfer, Lampart

4. (68,11) Zmarzlik, Woryna, Buczkowski, Świdnicki

5. (68,62) Woźniak, Pawlicki, Nowak, Świdnicki

6. (68,47) Woryna, Cierniak, Przyjemski, Lampart

7. (67,95) Zmarzlik, Fajfer, Hampel, Kołodziej

8. (68,31) Janowski, Buczkowski, Dudek, Jasiński

9. (68,38) Cierniak, Fajfer, Buczkowski, Nowak

10. (67,14) Dudek, Przyjemski, Zmarzlik, Pawlicki

11. (67,96) Woryna, Woźniak, Jasiński, Kowalski

12. (67,85) Janowski, Hampel, Świdnicki, Lampart

13. (67,43) Hampel, Dudek, Nowak, Woryna

14. (67,87) Fajfer, Przyjemski, Jasiński, Świdnicki

15. (67,54) Pawlicki, Lampart, Buczkowski, Łęgowik

16. (67,02) Zmarzlik, Woźniak, Janowski, Cierniak

17. (67,46) Zmarzlik, Lampart, Nowak, Jasiński

18. (67,11) Hampel, Woźniak, Buczkowski, Przyjemski

19. (68,13) Cierniak, Dudek, Kowalski, Świdnicki

20. (67,84) Pawlicki, Janowski, Woryna, Fajfer

Baraż:

(66,94) Janowski, Woźniak, Hampel, Dudek

Finał:

(66,90) Zmarzlik, Janowski, Pawlicki, Woźniak

Żużel. 1. Finał IMP 2023 w Rzeszowie: Zmarzlik znów najlepszy [RELACJA]

Bartosz Zmarzlik znów był najlepszy w finale IMP. Obrońca mistrzowskiego tytułu rozpoczął marsz w kierunku kolejnego złota. W czwartek (8 czerwca 2023 r.) na stadionie w Rzeszowie pomylił się tylko raz, w trzeciej serii, gdy startował z feralnego trzeciego pola startowego. Wyjechanie z niego na dobrej pozycji graniczyło z cudem.

Nie ma co ukrywać, pola startowe miały w tych zawodach ogromne znaczenie. Zawodnicy startujący w czerwonym i żółtym kasku mieli ułatwione zadanie. Na dystansie można było pokusić się o mijanki, ale pola drugie i trzecie były wyraźnie gorsze. Oprócz Zmarzlika, na Podkarpaciu dobrze wyglądali Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Szymon Woźniak, Patryk Dudek i Jarosław Hampel. Z zawodów szybko wycofał się za to jeden z faworytów, Janusz Kołodziej.

Bezpośredni awans do finału obok Zmarzlika wywalczył Piotr Pawlicki. Zawodnik Betard Sparty zgromadził 11 punktów, tyle co Janowski, Woźniak i Dudek, ale miał trzy zwycięstwa i to dało mu przepustkę do decydującej gonitwy. W barażu pierwsze dwie pozycje zgarnęli Janowski i Woźniak, choć tego drugiego do samej mety atakował Hampel. "Duzers" mógł być rozczarowany. Reprezentant For Nature Solutions Apatora był blisko walki o miejsca na podium, ale podobnie jak podczas GP w Pradze, nie postawił kropki nad "i".

W finale Zmarzlik postawił na czwarte pole startowe, z którego od razu uciekł na zewnętrzną część toru. Nabrał tam odpowiedniej prędkości i pod koniec pierwszego okrążenia wyprzedził Piotra Pawlickiego. Tego ostatniego do samej mety ścigał Maciej Janowski i dopiął swego na ostatnich centymetrach. Emocjonująca ostatnia gonitwa była przyjemnym podsumowaniem przyjemnych zawodów.

Drugi z reprezentantów FNS Apatora Toruń nie zaliczy czwartkowego turnieju do udanych. Po trzech seriach Wiktor Lampart miał na koncie zero punktów i dopiero dwa ostatnie wyścigi przyniosły cztery "oczka". Wychowanek rzeszowskiej Stali z pewnością liczył na wykorzystanie znajomości toru, ale koniec końców nikogo nie zachwycił. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z 1. Finału IMP w Rzeszowie.