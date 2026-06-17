Zarzuty dla Dawida Sz. za atak na policjantów w Brennej

We wtorek, 16 czerwca cieszyńska prokuratura przedstawiła Dawidowi Sz. oficjalne oskarżenia. Dotyczą one przede wszystkim brutalnej napaści na interweniujących mundurowych, ale również kierowania gróźb w stronę wypoczywających turystów i dewastacji ich dobytku, co zapoczątkowało całą gwałtowną eskalację.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że młody agresor rzucił się na trzech funkcjonariuszy. Dwóch z nich zostało dotkliwie pobitych pięściami i skopanych po głowach, co skończyło się dla nich widocznymi obrażeniami. Trzeci policjant ucierpiał najbardziej, ponieważ krewki napastnik użył do uderzenia stalowego młotka, wyrządzając mu kolejne bolesne rany.

Na liście oskarżeń znalazło się również grożenie śmiercią jednej z kobiet spędzających urlop w regionie. To właśnie jej samochód stał się celem ataku, kiedy mężczyzna wypalił z wiatrówki prosto w karoserię, doprowadzając do widocznego zniszczenia powłoki lakierniczej w pojeździe.

Areszt w Cieszynie dla 21-latka grożącego funkcjonariuszom

Lista przewinień Dawida Sz. jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje szersze grono poszkodowanych. W trakcie prowadzonych na miejscu czynności 21-latek wyzywał wulgarnie łącznie ośmiu policjantów, wykrzykując dodatkowo, że wkrótce pozbawi ich życia.

Zatrzymany złożył przed śledczymi zeznania, ale kategorycznie zaprzeczył wszystkim stawianym mu zarzutom. Przedstawione przez niego tłumaczenia były bardzo lakoniczne, a prokuratorzy uznali je za całkowicie bezużyteczne z punktu widzenia toczącego się postępowania oraz dotychczas zgromadzonych i zabezpieczonych dowodów.

Bezpośrednio po przesłuchaniu organy ścigania zawnioskowały do Sądu Rejonowego w Cieszynie o tymczasową izolację podejrzanego. Motywowano to wysokim prawdopodobieństwem mataczenia w sprawie oraz ryzykiem powrotu do agresji w obliczu perspektywy odbycia kary wieloletniego więzienia.

Wymiar sprawiedliwości w pełni podzielił obawy prokuratury i nakazał zamknięcie sprawcy w areszcie na okres trzech miesięcy. Równolegle cieszyńscy funkcjonariusze kontynuują szczegółowe badanie wszystkich wątków awantury, która wybuchła na szlakach turystycznych w Brennej.

Zdjęcia dokumentujące przebieg całej policyjnej interwencji: