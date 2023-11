34 uczniów zemdlało w liceum w Rudzie Śląskiej. 7 osób trafiło do szpitala

Do tego zdarzenia doszło 20 listopada, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej. Od rana na sali gimnastycznej trwała próba uroczystości Dnia Podchorążego - łącznie uczestniczyło w niej aż 250 osób. Nagle 13 uczniów straciło przytomność. Opiekunowie natychmiast powiadomili o sprawie służby i na miejscu błyskawicznie pojawili się m.in. ratownicy medyczni. Początkowo strażacy podejrzewali, że uczniowie zatruli się jakąś niebezpieczną substancją, ale czujniki straży pożarnej wykluczyły taką możliwość.

– Nic się nie ulatniało, nasze czujniki nie zmierzyły żadnych niebezpiecznych substancji. Próba trwała dosyć długo, od samego rana. Doszło do omdleń i utraty przytomności. Związane może to być z nieodpowiednią wentylacją podczas tej próby. Dużo osób było zgromadzonych w jednym miejscu i dlatego tyle osób źle się poczuło w jednym czasie – przekazał portalowi "rudaslaska.com.pl" będący na miejscu st. kpt. mgr inż. Maciej Małczak, oficer prasowy Komendanta Miejsiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Głównym powodem omdleń była zbyt duża liczba osób na sali

- Większość z 34 uczniów, którzy zasłabli po próbie akademii w sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego, jest dziś obecna na lekcjach, a placówka funkcjonuje w normalnym trybie. Od rodziców wiemy, że każdy z siedmiorga uczniów odwiezionych do szpitali został już wypisany do domu. Dzisiaj rano rozmawiałam też z nauczycielami i niektórymi uczniami obecnymi podczas zdarzenia. Uzyskałam zapewnienie, że głównymi czynnikami, które miały wpływ na zaistnienie sytuacji były duża liczba osób na sali, niewystarczające nawodnienie czy też niezjedzenie posiłku. Przy okazji raz jeszcze chcę podkreślić, że pomiary czynników szkodliwych przeprowadzone przez straż pożarną nie wykazały żadnych przekroczeń, a akcja udzielania pierwszej pomocy przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję za to zarówno nauczycielom, pracownikom pogotowia i straży pożarnej, jak i samym uczniom, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i wzajemnie sobie pomagali. W związku z Państwa licznymi zapytaniami chcę wyjaśnić, że do omdleń nie doszło w jednym czasie. W trakcie samej próby najpierw gorzej poczuły się dwie osoby, następnie podczas przerwy dochodziło do kolejnych zasłabnięć, stąd najpierw informowałam o 24 osobach, później już o 34. Wszystkim życzę powrotu do pełni sił! - napisała w mediach społecznościowych wiceprezydent Rudy Śląskiej, Anna Krzysteczko.

