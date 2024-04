11-letnia Wiktoria i jej mamusia zginęły w zmiażdżonym aucie. "To dla nas wielka tragedia"

38-latek rozpoczął polowanie na mężczyzn w sieci pod koniec 2022 r. Żerował nie tylko na portfelu, ale również na uczuciach i emocjach osób szukających miłości w wirtualnym świecie. Miejscem działania wyłudzacza była platforma randkowa, na której wprowadzał pokrzywdzonych w błąd co do swojej tożsamości. Podawał się tam bowiem za kobiety potrzebujące pomocy materialnej. W ciągu niespełna dwóch lat zdołał oszukać rozkochanych przez siebie mężczyzn na ponad 200 tys. zł!

By policjanci nie mogli go szybko namierzyć, oszust często zmieniał miejsce zamieszkania. Ostatecznie wpadł w ręce funkcjonariuszy, gdy przebywał w jednym z hoteli w Bydgoszczy. Mężczyzna został zatrzymany i przetransportowany do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Potem został przesłuchany w prokuraturze.

- Wobec zatrzymanego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, na wniosek prokuratora, zdecydował o środku zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące. Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Z uwagi na skalę oszustw i działanie w warunkach recydywy, mężczyźnie grozi o wiele surowsza kara, niż przewidywane przez kodeks za oszustwo 8 lat więzienia - podsumowują policjanci z Bielska-Białej.

