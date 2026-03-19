8-latka uratowała mamę! Dramatyczne chwile w Dąbrowie Górniczej

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-03-19 8:13

Dramatyczne chwile rozegrały się w jednym z mieszkań w Dąbrowie Górniczej, gdzie kobieta uległa poważnemu wypadkowi podczas prac remontowych. Kluczową rolę w tej sytuacji odegrała jej 8-letnia córka, która nie spanikowała i natychmiast wezwała pomoc. Dzięki jej reakcji oraz szybkiej interwencji policjantów udało się udzielić poszkodowanej niezbędnego wsparcia.

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Córka uratowała mamę. Kobieta dostała drgawek po upadku

Do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej wpłynęły słowa uznania od jednej z mieszkanek miasta. Kobieta postanowiła podziękować funkcjonariuszom za szybką i profesjonalną pomoc, jaką otrzymała ona oraz jej rodzina w trudnej, nagłej sytuacji.

Z przekazanych informacji wynika, że doszło do groźnego wypadku w jej domu. Podczas wykonywania prac remontowych kobieta spadła z drabiny, doznając obrażeń i wymagając pilnej interwencji służb ratunkowych. W tej stresującej chwili ogromną przytomnością umysłu wykazała się jej 8-letnia córka. Dziewczynka nie wpadła w panikę — zamiast tego natychmiast sięgnęła po telefon i zadzwoniła pod numer alarmowy 112, precyzyjnie informując o sytuacji i wzywając pomoc.

Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci patrolu interwencyjnego — starszy posterunkowy Nikola Śliwińska oraz starszy posterunkowy Bartłomiej Napora. Funkcjonariusze od samego początku wykazali się opanowaniem, empatią i profesjonalizmem. Udzielili wsparcia rannej kobiecie, a także zaopiekowali się jej córką, zapewniając jej poczucie bezpieczeństwa do czasu przyjazdu kolejnych służb oraz członków rodziny.

Sytuacja była poważna — w trakcie interwencji kobieta doznała także ataku drgawek. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, reagując szybko i zdecydowanie. Ich działania miały ogromne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa poszkodowanej, zanim została ona przekazana pod opiekę ratowników medycznych.

Choć ogromne uznanie należy się interweniującym funkcjonariuszom, szczególne słowa pochwały kierowane są w stronę 8-letniej dziewczynki. Jej zachowanie w obliczu zagrożenia zasługuje na najwyższe wyróżnienie. Opanowanie, odpowiedzialność oraz umiejętność właściwego działania w kryzysowej sytuacji są postawą godną naśladowania — nawet dla dorosłych.

To zdarzenie pokazuje, jak istotna jest edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa i reagowania w nagłych przypadkach. Wiedza o tym, jak wezwać pomoc oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia, może mieć kluczowe znaczenie — nie tylko dla zdrowia, ale i życia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
