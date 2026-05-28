Pierwsza gwiazdka Michelin trafiła na Śląsk

Województwo śląskie zapisało się na kartach historii polskiej gastronomii. Podczas gali Michelin Guide 2026 ogłoszono wyniki najbardziej prestiżowego przewodnika kulinarnego na świecie, a oczy całej branży zwróciły się właśnie na Śląsk. Powód? Restauracja Steampunk z Pszczyny zdobyła pierwszą w historii regionu gwiazdkę Michelin.

To wyróżnienie, o którym marzą restauratorzy i szefowie kuchni na całym świecie. Gwiazdka Michelin jest symbolem najwyższej jakości, perfekcyjnego smaku i kulinarnego kunsztu. Zdobywają ją wyłącznie najlepsze restauracje, oceniane przez anonimowych inspektorów Michelin.

Historyczny sukces odniósł Steampunk Restauracja działający w zabytkowej Wodnej Wieży w Pszczynie. Lokal od dawna budził ogromne zainteresowanie miłośników fine diningu i ekspertów gastronomicznych, ale teraz oficjalnie znalazł się w światowej elicie.

Kiedy otwieraliśmy Steampunk w styczniu 2024 roku, było to nasze bardzo odległe marzenie. A dziś stało się rzeczywistością. Za tym momentem stoją tysiące godzin pracy, codziennej konsekwencji i powtarzalności. Uważność. Zespół ludzi, który każdego dnia wraca na kuchnię i salę z tą samą koncentracją, pokorą i szacunkiem - napisali restauratorzy po otrzymaniu gwiazdki.

Steampunk od miesięcy był wymieniany jako jedna z najbardziej wyjątkowych restauracji w Polsce. Lokal słynie z nowoczesnego podejścia do kuchni, autorskich interpretacji klasycznych smaków oraz spektakularnego serwisu. Ogromne znaczenie ma także wyjątkowy klimat miejsca — restauracja mieści się w zabytkowej wieży ciśnień, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów gastronomicznych regionu.

Eksperci podkreślają, że sukces Steampunk może całkowicie zmienić postrzeganie województwa śląskiego na kulinarnej mapie Polski i Europy. Jeszcze kilka lat temu region kojarzony był głównie z tradycyjną kuchnią i przemysłowym charakterem. Dziś coraz częściej mówi się o nim jako o jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków gastronomicznych w kraju.

To nie jedyny sukces gastronomiczny Śląska

Prestiżowe wyróżnienie Bib Gourmand, przyznawane restauracjom oferującym doskonałą jakość w rozsądnej cenie, otrzymała „Krzywa Sztuka Wina”. To ogromny sukces dla całego zespołu oraz szefa kuchni Przemka Błaszczyka, którego kreatywność i konsekwencja zostały docenione przez inspektorów Michelin.

Bib Gourmand jest uznawany za jedno z najbardziej pożądanych wyróżnień w branży gastronomicznej. Trafia do miejsc, które oferują wyjątkowe doświadczenia kulinarne bez astronomicznych cen, dzięki czemu są bardziej dostępne dla szerokiego grona gości.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla regionu. Michelin Guide 2026 przyznał także oficjalne rekomendacje sześciu śląskim restauracjom. Tak zwane „Czerwone Plakiety” oznaczają, że lokal został zauważony przez inspektorów i jest miejscem szczególnie wartym odwiedzenia.

W gronie wyróżnionych znalazły się:

Amfora Restaurant & Cocktail Bar

Dworek New Restaurant

Restauracja Młodnik

Śląska Prohibicja

Tickets Bistro & Wine

Złoty Groń Restauracja

Historyczna edycja przewodnika Michelin

Tegoroczna edycja przewodnika Michelin była wyjątkowa także z innego powodu. Po raz pierwszy w historii inspektorzy oceniali restauracje z całej Polski, a nie tylko z wybranych miast i regionów. Dzięki temu świat gastronomii mógł odkryć miejsca, które wcześniej pozostawały poza głównym nurtem kulinarnych rankingów.

Anonimowi eksperci Michelin oceniają restauracje według kilku kluczowych kryteriów. Liczy się przede wszystkim jakość składników, technika przygotowania potraw, kreatywność szefa kuchni, harmonia smaków oraz powtarzalność doświadczenia podczas każdej wizyty.

Zdaniem ekspertów tegoroczne sukcesy mogą otworzyć śląskim restauracjom drzwi do międzynarodowej kariery. Już teraz wiele osób mówi o tym, że region może stać się nowym obowiązkowym kierunkiem dla miłośników fine diningu i kulinarnej turystyki.

Branża gastronomiczna nie ukrywa, że to jeden z najważniejszych momentów dla śląskiej kuchni od wielu lat. Restauratorzy podkreślają, że wyróżnienia Michelin są nie tylko prestiżem, ale także ogromną szansą na rozwój turystyki, promocję regionu i przyciągnięcie nowych inwestycji.

Jedno jest pewne — po gali Michelin Guide 2026 o śląskiej gastronomii mówi dziś cała Polska.