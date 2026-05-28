Weekend w Katowicach z wyraźną zmianą pogody. Jeden dzień będzie deszczowy

Pogoda w Katowicach na weekend 29-31 maja

Ostatni weekend maja w Katowicach upłynie pod znakiem pogodowej huśtawki. Piątek i niedziela zapowiadają się ciepło i bez deszczu, natomiast sobota przyniesie wyraźne załamanie aury z opadami i niższymi temperaturami. Różnice między poszczególnymi dniami będą odczuwalne, a pogoda na chwilę przypomni o chłodniejszych dniach.

Spokojny i ciepły piątek

Piątek, 29 maja, będzie jednym z najcieplejszych dni weekendu w Katowicach. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 21 stopni Celsjusza, co stworzy bardzo przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc z piątku na sobotę zapowiada się jednak chłodno, z wartościami spadającymi do około 9°C. Tego dnia nie prognozuje się opadów. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr będzie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Deszczowa i chłodniejsza sobota

W sobotę, 30 maja, aura w Katowicach ulegnie znacznemu pogorszeniu. Będzie to najchłodniejszy dzień w całym weekendzie, a termometry wskażą maksymalnie 17 stopni. Co istotne, przez miasto przejdą opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 12°C. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym poziomie co w piątek i wyniesie około 3 m/s.

Niedziela z poprawą pogody

Niedziela, 31 maja, przyniesie powrót przyjemniejszej aury. Przede wszystkim znów zrobi się cieplej – temperatura maksymalna ponownie osiągnie około 21 stopni Celsjusza. Tego dnia synoptycy nie przewidują już opadów, co pozwoli odetchnąć po deszczowej sobocie. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale pojawią się też przejaśnienia. Wiatr osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła może być jeszcze większe.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Zmienna pogoda w Katowicach może wpłynąć na weekendowe plany. Ciepły i suchy piątek oraz niedziela to dobra okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To idealne dni na spacery po parkach czy dłuższą wycieczkę rowerową. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota sprzyjać będzie aktywnościom pod dachem. Warto rozważyć wizytę w kinie, muzeum lub po prostu spędzić czas w domu przy dobrej książce czy filmie.

Dane pogodowe: OpenWeather