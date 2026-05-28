Zaatakował "ukochaną" tasakiem. Błagała policjantów o pomoc

Zakrwawiona kobieta z raną głowy wbiegła do komendy policji w Jastrzębiu-Zdroju, prosząc o ratunek. Chwilę wcześniej — jak wynika z ustaleń śledczych — podczas domowej awantury jej partner miał zaatakować ją tasakiem i zadać cios w głowę. Policjanci natychmiast ruszyli do działania, a agresor został szybko namierzony i zatrzymany.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w niedzielę, 24 maja około godziny 17.30. Do budynku jastrzębskiej komendy dotarła kobieta z widoczną raną głowy. Mundurowi od razu udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali służby medyczne. Poszkodowana trafiła następnie do szpitala.

Z relacji kobiety wynikało, że za atakiem stoi jej 41-letni partner. Według jej zeznań mężczyzna podczas sprzeczki miał uderzyć ją tasakiem w głowę, powodując poważne obrażenia. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresora.

Dzięki rysopisowi przekazanemu przez pokrzywdzoną funkcjonariusze szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Podczas interwencji mężczyzna miał przy sobie składany nóż. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli również tasak, którym — jak ustalono — został zadany cios.

Przemoc domowa trwała od wielu tygodni

Śledczy ustalili też, że dramat kobiety trwał od dłuższego czasu. Według policji 41-latek od marca 2026 roku miał znęcać się nad partnerką, wszczynając awantury, poniżając ją, grożąc jej i stosując przemoc fizyczną.

Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad partnerką oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Policjanci doprowadzili zatrzymanego do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 41-latka na trzy miesiące.

