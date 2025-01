Tragedia na drodze

80-latek huknął w motocyklistę! 18-latek nie żyje. Śmiertelny wypadek pod Tarnowskimi Górami [ZDJĘCIA]

18-letni motocyklista zginął w wypadku pomiędzy Tworogiem a Bruśkiem pod Tarnowskim Górami. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 907 we wtorek, 28 stycznia, ok. godz. 16.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, z nastolatkiem zderzył się kierujący suzuki 80-latek, który rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego.