Adam Małysz, Bartosz Kurek i inni. Lekarze ze Śląska pomagają gigantom ze świata sportu

Wybitni sportowcy leczą się u najlepszych specjalistów na Śląsku

Legendarny polski skoczek narciarski, Adam Małysz, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, musiał przejść zabieg z użyciem techniki laserowej. Zabieg przeprowadzono w Katedrze i Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Adam Małysz trafił do szpitala z powodu zmian chorobowych siatkówki oka.

Zabieg laserem przeprowadził dr Jarosław Piłat, towarzyszyła mu dr Paulina Sójka. Opiekunami super sportowca są mistrzowie okulistyki: prof. Edward Wylęgała oraz prof. Sławomir Teper. To właśnie oni zachęcili Adama Małysza do poddania się całej procedurze.

Jak informował szpital: Adam Małysz, "korzystał z kosmicznego sprzętu.(...) Unikalny laser umożliwia wyjątkowo skuteczną terapią w chorobach siatkówki i służy wszystkim potrzebującym tego chorym".

Z kolei z pomocy okulistów Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach, korzysta Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski. Siatkarz odwiedził szpital przy Ceglanej kilka dni temu.

- Wizyta okazała się podwójnie sportowa – w gabinecie doszło do niecodziennego spotkania dwóch... siatkarzy!Dr Wojciech Luboń, który przyjmował Bartosza Kurka, jest reprezentantem Polski.... lekarzy i lekarzy dentystów w siatkówce plażowej i halowej. To pokazuje, że sport i medycyna często idą w parze! - poinformowało UCK w Katowicach.

Zabrzańscy lekarze w marcu 2023 roku tuż przed konkursem w ramach Pucharu Świata 2022/2023 w Vikersund, ratowali życie żony Dawida Kubackiego - Marty.

Marta Kubacka w ciężkim stanie trafiła do Śląskiego Centrum Chorób Serca. Na szczęście szybka i fachowa pomoc lekarzy przyniosła oczekiwane rezultaty. Dziś pacjentka wróciła do pełni sił, pozostaje jednak pod opieką zabrzańskiej placówki. Po kilkunastu miesiącach od dramatycznej wali o życie żony skoczka, lekarze zabrali głos.

- Pani Marta jest pacjentką naszej kliniki od dwóch lat. Po szerokiej diagnostyce zdiagnozowano u niej zespół wydłużonego QT (LQTS). W ramach leczenia implantowano kardiowerter-defibrylator – urządzenie, które w razie potrzeby wysyła impuls elektryczny, przywracając prawidłowy rytm serca. To właśnie ten aparat każdego dnia chroni Panią Martę przed groźnymi dla życia arytmiami - przekazało Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Klinika poinformowała także, że żona skoczka jest ich częstą pacjentką, z powodu regularnych wizyt kontrolnych. O przebiegu swojej choroby opowiedziała także sama Marta Kubacka.

- Czuję się bardzo dobrze z implantowanym urządzeniem. Na co dzień żyję normalnie. Tylko we wczesnym okresie pooperacyjnym starałam się unikać nadmiernego przeciążania lewego ramienia, by nie zaszkodzić okolicy wszczepu. Mój kardiowerter jest połączony zdalnie z Kliniką, dzięki czemu wiem, że w razie wystąpienia groźnych arytmii, lekarze i pielęgniarki w Zabrzu dowiedzą się o tym już następnego dnia. To daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa - dodaje żona skoczka.

