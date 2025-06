Spis treści

Władysław Koczerhin, lider drugiej linii w ekipie wicemistrza kraju, przedwcześnie zakończył niedzielny trening swego zespołu. Ukraiński pomocnik z zabandażowanym kolanem zszedł do szatni i jeszcze tego samego dnia miał zostać poddany szczegółowym badaniom. Ewentualny uraz byłby potężnym ciosem dla częstochowian, których za miesiąc czekają mecze w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Letnie transfery Rakowa - snajperzy i reprezentant

Raków przygotowania do kolejnego sezonu (zainauguruje go 19 lipca wyjazdowym meczem z GKS-em) rozpoczął w miniony czwartek. Tego lata klub ogłosił już wykupienie swego najlepszego strzelca z minionego sezonu, Jonatana Brauta Brunesa, a także zakontraktowanie innego napastnika, Lamine Diaby’ego-Fadigi z Jagiellonii oraz pomocnika Karola Struskiego z Arisu Saloniki.

Statystyki Koczerhina - dlaczego jest tak ważny dla Rakowa?

Pozyskanie tego ostatniego, mającego w CV już debiut w narodowym zespole, może okazać się niezwykle istotne w kontekście opisanych na wstępie wydarzeń (jako pierwszy poinformował o niej na platformie X Kamil Głębocki), czyli kontuzji Koczerhina. Ukrainiec jest bowiem postacią absolutnie kluczową w talii Marka Papszuna. W minionym sezonie zagrał w każdym z 34 meczów ligowych częstochowian. Zdobył w nich pięć goli, zebrał tyle samo asyst.

Marek Papszun o Koczerhinie: „Kluczowy”

- Jest najlepszy w ofensywie, przybliża zespół do sytuacji bramkowej. W każdej progresywnej akcji bierze udział – takie wypowiedzi na temat Koczerhina regularnie padają z ust trenera wicemistrzów kraju. - Jest dla mnie kluczowym zawodnikiem, jednym z najlepszych graczy w zespole – podkreślał niejednokrotnie Papszun.

Koczerhin trafił do Rakowa w marcu 2022 roku, z Zorii Ługańsk. Poza pierwszą rundą (czyli wiosną’22), jest jednym z najczęściej desygnowanych do gry zawodników Rakowa. Do tej pory – w przeciwieństwie do wielu kolegów – udawało mu się unikać poważniejszych urazów i dłuższych absencji na ligowych boiskach.

Droga Rakowa do rozgrywek ekstraklasy i do Ligi Konferencji - sparingi i zgrupowanie

Częstochowian przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych czeka pięć sparingów i zgrupowanie w Arłamowie. 24 lipca przystąpią do gry o fazę grupową Ligi Konferencji. W 2. rundzie kwalifikacji ich rywalem będzie słowacka ekipa MSK Żilina.

‼️ Niezbyt dobre informacje płyną z treningu Rakowa. Vladyslav Kochergin podczas jednostki treningowej doznał urazu. Zawodnik od razu udał się na diagnozę, miał zabandażowane kolano. Więcej będzie wiadomo po badaniach.— Kamil Głębocki (@kamilglebocki) June 22, 2025

