Amfetamina w lodówce, bejsbole, marihuana i maczety. CBŚP rozbiło rodzinny gang

Gangiem, który produkował i handlował narkotykami dowodził 29-latek, który w tym czasie przebywał w zakładzie karnym, odbywając wyrok za inne przestępstwa narkotykowe. W skład grupy wchodziły osoby powiązane rodzinne i towarzysko – podała policja i prokuratura. Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że gang rozbili funkcjonariusze CBŚP z Katowic, zatrzymując 10 osób, w tym 9 w ramach śledztwa dotyczącego przestępczości narkotykowej.

- W skład grupy wchodziły osoby mające ze sobą także związki rodzinne, co niewątpliwie wpływało na hermetyczność gangu. Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy mieli określone role, były osoby odpowiedzialne za logistykę, produkcję narkotyków czy ich sprzedaż - poinformowała podinsp. Jurkiewicz.

Gangsterzy handlowali amfetaminą, kokainą i marihuaną

Jak podają śledczy, poza amfetaminą członkowie grupy handlowali też m.in. kokainą i marihuaną. Poza narkotykami policjanci znaleźli przy zatrzymanych niebezpieczne przedmioty – kije bejsbolowe, maczety, noże i kastet, a także gotówkę i sprzęt do produkcji narkotyków.

- Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą policjanci CBŚP przeprowadzili na terenie Śląska i Wielkopolski, gdzie zatrzymali w ramach śledztwa 9 osób i jedną poszukiwaną w celu doprowadzenia do zakładu karnego. Podczas akcji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 1,8 kg amfetaminy oraz marihuanę - poinformowała podinsp. Jurkiewicz. Jak opisywała, amfetamina była schowana w lodówce. Zatrzymani mają od 24 do 60 lat, zostali doprowadzeni sosnowieckiej prokuratury.

W Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu 7 zatrzymanych osób (4 mężczyzn i 3 kobiety) usłyszało zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzaniem znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy (ponad 100 kg) oraz wprowadzaniem do obrotu handlowego różnego rodzaju narkotyków, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15.

- Pozostałym 2 osobom (kobieta i mężczyzna), oprócz wytwarzania i handlu narkotykami prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10 - informuje prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec wszystkich 9 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

