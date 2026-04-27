Będzie zażalenie! Chodzi o decyzję po śmiertelnym wypadku posła Litewki

Martyna Urban
Źródło PAP
2026-04-27 11:31

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej zamierza zaskarżyć decyzję sądu, który dopuścił możliwość opuszczenia aresztu przez podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginął poseł. Śledczy uważają, że jedynie bezwzględny areszt zabezpieczy prawidłowy tok postępowania.

Morze zniczy w miejscu wypadku posła Łukasza Litewki
Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada złożenie zażalenia w sprawie aresztu dla 57-letniego mężczyzny podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Jednocześnie wskazał, że możliwe będzie jego uchylenie po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł. W takim przypadku mężczyzna zostałby objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura podkreśla jednak, że nie zgadza się z taką formą zabezpieczenia postępowania. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian, śledczy będą domagać się zmiany decyzji w części dotyczącej możliwości wyjścia z aresztu po wpłacie kaucji. W ich ocenie jedynie bezwzględne zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego pozwoli właściwie zabezpieczyć dalszy przebieg postępowania.

Zażalenie ma zostać skierowane do Sądu Okręgowego w Sosnowcu, prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek. 

Poseł Litewka zginął w tragicznym wypadku. Wciąż wiele kwestii jest niewyjaśnionych

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia. Według ustaleń śledczych 57-letni kierowca Mitsubishi Colt miał zjechać na przeciwległy pas ruchu i doprowadzić do zderzenia z rowerzystą, którym był poseł. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

Podejrzany przyznał się do winy, jednak jego wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia — w tym utraty przytomności lub niepamięci — są obecnie analizowane przez prokuraturę, która wskazuje na ich niespójność.

Śledczy podkreślają także, że istnieje obawa matactwa oraz surowej kary, co w ich ocenie uzasadnia potrzebę dalszego stosowania aresztu.

Łukasz Litewka był znany z działalności społecznej i charytatywnej. Wspierał m.in. akcje pomocowe dla dzieci, zwierząt oraz osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez swoją fundację TeamLitewka.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Łukasza Litewki?

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 29 kwietnia o godz. 13.30 w kościele św. Joachima w Sosnowcu (dzielnica Zagórze). Mszy świętej będzie przewodził biskup sosnowiecki Artur Ważny. Ta część uroczystości będzie miała charakter państwowy.

Pochówek nastąpi na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. Wezmą w niej udział członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele oraz współpracownicy Łukasza Litewki.

