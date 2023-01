Zwłoki 22-latki w Bielsku-Białej! Tajemnicza śmierć młodej kobiety

Justyna właśnie miała świętować urodziny. Zginęła z 4-letnią córką w drodze do przedszkola. Wzruszający apel rodziny

Bielsko-Biała. Ciało 22-letniej kobiety w mieszkaniu

Makabrycznego odkrycia dokonano we wtorek, 17 stycznia w godzinach wieczornych. Jak podaje lokalny serwis bielsko.biala.pl, ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu przy ul. Majakowskiego w Bielsku-Białej. - Na miejscu przeprowadzono oględziny. Prokurator zabezpieczył ciało do sekcji zwłok - mów nam asp. sztab. Katarzyna Chrobak z KMP w Bielsku-Białej. Lokalny portal podaje, że w sprawie zatrzymano partnera zmarłej, ale policjantka nie chciała się odnieść do tej informacji. Więcej szczegółów wkrótce.

Zabójstwo pod Strzelinem. Zakopali zwłoki w lesie