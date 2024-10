Makabryczna śmierć młodego mężczyzny w sortowni śmieci. Na ratunek było za późno

Zabił rodziców w ich domu. Do zbrodni przyznał się kierowcy autobusu

Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie PSZOKu w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Prusa. Ratownicy zostali powiadomieni około godziny 13, 17 października o wypadku. 30-letni mężczyzna został przygnieciony przez do zgniatania odpadów zamontowane wewnątrz śmieciarki. Do zdarzenia doszło, kiedy pracownik sprzątał pojazd. Mężczyzna stracił przytomność. Niestety, mimo przeprowadzonej reanimacji zmarł.

Okoliczności tego zdarzenia, bada policja pod nadzorem prokuratury. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zamknięty 17 października z uwagi na toczące się czynności. Następnego dnia rozpoczął pracę normalnie.

Przyczyny tragedii ma wyjaśnić policja, na razie nie wiadomo czy do wypadku doszło w związku z usterką maszyny.