Wjechał w 15-latkę na pasach! Dziewczyna była nieprzytomna. Groźne zdarzenie w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała. Potrącenie 15-latki na ul. Cieszyńskiej

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek, 7 lutego rano na przejściu dla pieszych na ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. - O godz. 6.46 otrzymaliśmy zgłoszenie. Z ustaleń wynika, że 15-latka weszła na przejście dla pieszych. Jeden z samochodów zatrzymał się przed asami, drugi jadący pasem obok potrącił ją. Kierujący mitsubishi był trzeźwy, 15-latka przewieziona do szpitala - mówi asp. sztab. Katarzyna Chrobak. Wiadomo, że 15-latka zaraz po zdarzeniu straciła przytomność, ale gdy była transportowana do szpitala, był z nią kontakt. Sprawę wyjaśnia policja.

