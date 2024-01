Bieruń. 26-latek rzucił się z tasakiem na znajomego. Poszło o wędzony boczek

Szok. To co zrobił pieszy zaskoczyło kierowców. Na koniec były brawa

Bieruń. 26-latek rzucił się z tasakiem na 19-latka, bo nie chciał podzielić się z nim boczkiem

Policjanci z bieruńskiej komendy zostali wezwani na interwencję, gdzie według zgłoszenia młody mężczyzna miał zostać zaatakowany tasakiem. Na miejsce natychmiast zostały skierowane wszystkie patrole pełniące służbę. Z okoliczności zdarzenia wynikało, że mężczyzna, któremu udzielała pomocy załoga karetki pogotowia, mógł paść ofiarą przestępstwa. Jak ustalili mundurowi, dramatyczne sceny rozegrały się, gdy 19-latek i jego 26-letni kolega spożywali razem w garażu alkohol i boczek. Kiedy pokrzywdzony chciał poczęstować się dodatkową porcją wędzonej wędliny, 26-latek wpadł w prawdziwy szał i uderzył tasakiem ogrodowym w stopę 19-latka. Policjanci natychmiast zatrzymali agresywnego sprawcę, a zaatakowany 19-latek trafił do szpitala. Ostatecznie, 26-letni mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi mu kara nawet do 5 lat za kratami. Bójka o boczek może go zatem słono kosztować.

Zabójstwo w Mokrym. Brat zabił brata i rzucił się na ojca. Wstrząsająca relacja rodziców